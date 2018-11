Ein begeisterndes Benefizkonzert

Gertrud Frohburg, Angelika Hartung und Monika Kulczinski – drei Frauen, denen es eine Herzensangelegenheit ist, den Hospizgedanken in Mannheim zu unterstützen – sorgten für eine unvergessliche Operngala in der ausverkauften Schlosskirche. In ihrem Grußwort wies Monika Kulczinski, Vorsitzende des Richard-Wagner-Verbands, auf die reichhaltige, von ehrenamtlichen Helfern bestückte Tombola „Engel und Sterne“ im Nebenraum hin, deren Erlös auch jenen zugutekommt, „die an der Schwelle zum Himmel stehen“.

In seiner Begrüßungsrede pries Roland Hartung, der Vorsitzende des Fördervereins St. Vizenz Hospiz, das bürgerschaftliche Engagement im Allgemeinen und stellvertretend für die vielen Helfer den in seinem Keller monatelang sägenden und malenden Karl-Heinz Schwindt im Besonderen. Außerdem dankte er den acht Sängerinnen und Sängern sowie den Instrumentalisten um Robert Frank für ihre unentgeltliche Mitwirkung und bekräftigte, dass „die Strahlkraft unseres Nationaltheaters auch über das Haus hinaus wirke“.

Eine hübsche Idee, in dieser Kirche, in der schon der junge Mozart gespielt hat, den Abend mit dem Allegro aus Mozarts „Salzburger Sinfonie“ F-Dur zu eröffnen. Robert Frank, lang-jähriger Erster Konzertmeister am Nationaltheater, bestritt als Kopf eines hervorragenden Streichquintetts, zu dem später noch der Pianist Philipp Adam kam, den gesamten Orchesterpart der Operngala. Später sorgte der Solist Robert Frank mit der wunderbar gespielten Méditation aus „Thais“ von Massenet für einen Ruhepunkt im turbulenten Geschehen.

Zwischendurch hatte Bariton Joachim Goltz das Mikrofon übernommen, um kurz und knapp zu moderieren, die für die Musikauswahl zuständigen Damen Christa Scharer und Uta Trui zu würdigen und um Nachsicht dafür zu bitten, dass er sich wegen baritonaler Überfülle an eine Bass-Arie wagte. Viel Hörenswertes in den folgenden zwei Stunden: Offenbachs „Barcarole“, das „Ave Maria“ von Bach/Gounod, Wagners „holden Abendstern“ (mit dem Noch-Studenten Ke Jiang) und den bezaubernden „Abendsegen“ aus Humperdincks „Hänsel und Gretel“.

Dazwischen reihte sich Höhepunkt an Höhepunkt. Ein Ereignis schon die Arie „Ella giammai m’amo“ aus Verdis „Don Carlo“ mit dem von Roland Kuntze fabelhaft gespielten Cello-Solo, auch wenn Goltz’ mühelosen tiefen Tönen die Bass-Schwärze fehlt. Ein heiterer Kontrapunkt die von Goltz und Astrid Kessler hinreißend gespielte und gesungene Eifersuchtsszene aus den „Lustigen Weibern von Windsor“ von Otto Nicolai. Ilya Lapich sang mit noblem Ton „Posas Tod“ aus „Don Carlo“, Jorge Lagunes mit rasender Leidenschaft „Cortigiani“ aus Verdis „Rigoletto“. Eine Traumbesetzung für die heikle Koloraturarie der Marie in Donizettis „Regimentstochter“ ist die junge Julia Pastor.

Mannheims fulminanter neuer Lyrischer Tenor Juraj Holly riss gleich zwei Mal die Zuhörer von den Stühlen, mit „Una furtiva lagrima“ aus „L’elisir d’amore“ von Gaetano Donizetti und dem überwältigenden „Nessun dorma“ aus Puccinis „Turandot“. Ergreifender Höhepunkt: Didos Klage „When I am laid in earth“ aus „Dido und Aeneas“ von Henry Purcell, wunderbar gestaltet von Marie-Belle Sandis. Endlose Ovationen – was sonst?

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.11.2018