Ein Beispiel an Verlässlichkeit

Zum fünften mal 50 000 Euro: Erneut hat Bauhaus der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ die mit weitem Abstand größte Einzelspende an den „MM“-Hilfsverein gemacht. „Eine besondere Großzügigkeit in dieser besonderen Zeit“, dankte Florian Kranefuß, Vorsitzender der Geschäftsführung der Mediengruppe Dr. Haas und erster Vorsitzender des „MM“-Hilfsvereins, dem Spezialisten für Werkstatt, Haus und Garten.

„Sie sind unter unseren treuen Spendern unangefochten an der Spitze – und das seit Jahrzehnten“, freute sich Kranefuß, als Dieter Bien, Mitglied der Unternehmensleitung von Bauhaus, an seinem Firmensitz im Wohlgelegen den symbolischen Scheck an „Wir wollen helfen“ persönlich überreichte. „Sie sind für uns eine verlässliche Bank“, so der Vorsitzende des Hilfsvereins, und das sei „umso notwendiger“ in einer Zeit, in der alle Benefizveranstaltungen ausgefallen sind, aber die Not geblieben, ja größer geworden ist“, würdigte Kranefuß das „beispielhafte Engagement“ von Bauhaus.

„Das machen wir sehr gerne“, entgegnete Bien, „gerade in diesen schwierigen Zeiten“, sagte er. „Weihnachten ist für alle da – und wir helfen gerne, wenn sie helfen, dass auch in sozial schwachen Familien die Kinder ein schönes Geschenk unter dem Weihnachtsbaum vorfinden oder arme, ältere Menschen etwas mehr zu Essen haben zum Fest“, so Bien.

Schließlich hat es schon Tradition, dass Bauhaus „Wir wollen helfen“ großzügig unterstützt, denn das lag dem 2016 verstorbenen Firmengründer Heinz Baus stets besonders am Herzen. „Er legte großen Wert auf gesellschaftliche Verantwortung. Von Beginn an steht Bauhaus für sozial Schwache ein und hilft, wo es notwendig ist“, erklärte Bien. Daher unterstützt Bauhaus seit über 30 Jahren regelmäßig „Wir wollen helfen“, ist mit Abstand der größte Spender und hat in den vergangenen Jahren die Summe für die „MM“-Aktion regelmäßig aufgestockt, bis 2016 der Rekordbetrag von 50 000 Euro erreicht war.

Darüber hinaus, so erläuterte Bien, leiste jedes einzelne Fachcentrum in seinem direkten Umfeld Hilfe, etwa durch die Unterstützung von Kindergärten und Sportvereinen. „Die Intention von BAUHAUS ist es, direkt vor Ort zu helfen – denn dann sind wir sicher, dass unsere Hilfe auch ankommt“. Dabei passe „Wir wollen helfen“ wirklich „perfekt zu unserer Philosophie“, so Dieter Bien weiter.

Bauhaus war vor 60 Jahren in Mannheim in U 3 gegründet worden. Die damals neue Idee, Markenprodukte verschiedenster Fachsortimente in Selbstbedienung unter einem Dach zu präsentieren, trat von den Quadraten ihren Siegeszug an. Heute gibt es über 150 Bauhaus-Fachcentren in Deutschland, zudem ist das Unternehmen in 19 Ländern über 270 Mal vertreten.

Bäume gepflanzt

Anlässlich seines 60-jährigen Bestehens engagiert sich der Spezialist für Werkstatt, Haus und Garten unter dem Motto „Weil es richtig wichtig ist“ zudem für den Erhalt des deutschen Waldes und will mit der Pflanzung von mindestens einer Million Bäume in Deutschland ein deutliches Zeichen für nachhaltiges Handeln setzen. Bien zog nun Zwischenbilanz, denn es sei „ein wichtiger Meilenstein erreicht“. Nach neun Monaten Projektlaufzeit konnte der Kooperationspartner, die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), nach sorgfältiger fachlicher Prüfung bundesweit die Pflanzung von mehr als 500 000 Bäumen bewilligen, von denen bis Ende 2020 bereits rund 100 000 Setzlinge in die Erde eingebracht werden. Bauhaus- Kunden können seit September den Erfolg der Kampagne noch verstärken, indem sie bei ihrem Einkauf eine Patenschaft für einen Baum übernehmen. Die Kunden von Bauhaus haben darüber hinaus 75 000 zusätzliche Bäume gekauft, die in den kommenden Monaten ebenfalls gepflanzt werden.

