Ein beispielhafter Nachkriegsbau

Was sind genau die Besonderheiten des Baus?

Mit dem Zusammenschluss zweier Spielhäuser in einem einheitlichen Baukörper wurde, so die Oberkonservatorin, „ein Novum in der Geschichte des Theaterbaus geschaffen“. In dem variablen Raumtheater des Schauspielhauses ist eine völlig neue Form verwirklicht worden, die Ideen der 1920er Jahre weiter entwickelte. „Die Lösung der vielseitigen Wandelbarkeit des Schauspielhauses war richtungsweisend im Theaterbau“, so Fahrbach-Dreher. Zudem hebt sie „Einflüsse des Bauhauses“ wie Sachlichkeit, Zweckmäßigkeit und Klarheit des Baus hervor. Der Architekt habe eine Raumkonzeption, die die Bühne in den Mittelpunkt stellt und Zuschauerräume darum gruppiert, geschaffen.

Liegt es auch am damaligen Architekten?

Ja. Architekt Gerhard Weber (1909 bis 1985) war ein Schüler von Mies van der Rohe am Bauhaus und Mitarbeiter in dessen Berliner Büro. Er erhielt für das Nationaltheater und das Zuschauerhaus der Hamburger Staatsoper (1953-1955) bei der vierten Biennale in Sao Paulo 1957 den ersten Preis für Theaterbauten der Gegenwart.

Was ist denn alles geschützt?

Kulturdenkmal ist das ganze Gebäude und der gesamte Platz. Er genießt sogenannten „Umgebungsschutz“.

Was bedeutet das konkret im Einzelnen?

Die Fassade mit Verkleidung, der Plattenbelag des Platzes und die gesamte Innenausstattung, sofern sie aus der Erbauungszeit stammt, sind besonders geschützt.

Warum gilt das auch für die Innenausstattung?

Gerade die Innenausstattung wurde vom Architekten mit „Verzicht auf Ausstattungsluxus“ als Kernpunkt seines Werks bezeichnet und in der Literatur der Erbauungszeit ausführlich gewürdigt. Dazu zählen einerseits die große Offenheit, die Fenster zum Platz, aber auch die Mosaike von Hans Leistikow und Curt Georg Becker, die Wandteppiche von Johanna Schütz-Wolff und Jean Lurçat sowie die Möblierung, etwa die berühmten „Barcelona-Sessel“ von Mies van der Rohe.

Was dürfte geändert werden, was nicht?

Außenbau, Platz, Eingangshalle, Foyers, Mosaiken, Wandteppiche und beide Zuschauerräume sind zu erhalten – Ausnahme: Eingriffe zur barrierefreien Erschließung und zum Brandschutz. Aber nachdem eine bauhistorische Untersuchung zeigte, dass im Schauspielhaus schon viel verändert wurde, dürften dort Wände und Decken erneuert werden. Dass das hintere, obere Foyer im Schauspiel wieder für Publikum geöffnet werden soll, begrüßen die Denkmalpfleger ausdrücklich. Auch die Eingangshalle ist seit dem Umbau zum Theatercafé schon verändert, könnte umgebaut werden.

Um was gibt es denn derzeit noch Streit?

Geprüft werden noch die Erhaltung von Innenausbauteilen im Opernhaus, etwa der Holztapeten oder der Plexiglasbrüstungen. Da steht Brandschutz gegen Denkmalschutz.

Heißt das etwa, dass abgewetzte Sitzpolster und Treppengriffe unter Denkmalschutz stehen?

Nein. Die Sitzpolster in beiden Häusern sind nicht mehr original, sie könnten also erneuert werden. Die Treppen waren mit Velours belegt, der nicht mehr original ist. Er dürfe erneuert werden. Die Denkmalpflege fordert allerdings Velours, würde ein anderes Material nicht akzeptieren. Die Handläufe waren zwar stets mit Velours bezogen, aber das Material stammt nicht aus der Erbauungszeit. „Hier gibt es verständliche Bedenken wegen der Hygiene, und vermutlich wird es deshalb zu einem anderen Material kommen“, so die Denkmalschützerin.

Ein Abriss würde also nicht genehmigt?

Dazu sagt die Oberkonservatorin klar und kurz: Nein. „Aber das steht ja ernsthaft auch gar nicht im Raum“, fügt sie an. Umnutzungen, etwa zum reinen Konzertsaal, seien möglich – aber mehr nicht.

Wie sieht derzeit die Zusammenarbeit mit der Stadt aus?

Das Landesamt hat eine eigene bauhistorische Untersuchung in Auftrag gegeben, kommt regelmäßig zu Ortsterminen mit dem Architekten. „Aber der macht das richtig gut, wir stimmen jedes Detail einvernehmlich ab“, so Fahrbach-Dreher. Die Auflagen der Denkmalbehörde seien Teil der Baugenehmigung.

