Ein besonders treuer Spender

„Alle Jahre wieder“, begrüßt Stefan Kleiner, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Rhein Neckar Nord, seine Gäste – und dann ist wirklich Bescherung wie an Weihnachten. Er überreicht nämlich einen Scheck über 10 000 Euro an die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“. Das, so sagt Kleiber „gehört zum guten Ton“ in der Vorweihnachtszeit.

Schon seit über vier Jahrzehnten unterstützt das Kreditinstitut regelmäßig die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“. Bereits seit der Gründung des „MM“-Hilfsvereins führt die Sparkasse das Spendenkonto. Zumindest seit 1973, ältere Belege gibt es nicht mehr, zählt sie zudem jedes Jahr zu den großen Spendern der „MM“-Aktion. Sie tut das bewusst öffentlich – mit dem Ziel, auch weitere Nachahmer zu motivieren, damit sie ebenfalls Gutes tun.

„Die tolle Aktion hilft den Menschen gerade da, wo staatliche Unterstützung ausgeschöpft ist, nicht ausreicht oder nicht sofort greift“, so Kleiner. „Und sie tut das vor allem unbürokratisch“, begründet der Sparkassen-Vorstandschef die ungebrochene Spendenfreude seines Hauses. „Als Mannheimer weiß ich, dass jeder Euro aufgrund der hervorragenden Kenntnisse des Mannheimer Morgen vor Ort ohne Umwege immer an der richtigen Stelle ankommt“, so Kleiber. „Und aus meiner eigenen sozialen Arbeit weiß ich, wie schwer es ist, die eigenen Kosten dabei so gering wie möglich zu halten. Deshalb engagieren wir uns hier besonders gerne“, so der auch bei der Bürgerstiftung und der „Mannheimer Runde“ mit großem Einsatz tätige Vorstandsvorsitzende des Kreditinstituts.

„Wir schauen genau hin“, bekräftigte Björn Jansen, geschäftsführender Gesellschafter der Mediengruppe Dr. Haas und erster Vorsitzender des „MM“-Hilfsvereins, des Trägers der Aktion „Wir wollen helfen“. Mit Peter W. Ragge, dem zweiten Vorsitzenden des Vereins, nahm er den symbolischen Scheck entgegen. „Was die Leute spenden, geben wir direkt weiter – alle Verwaltungs- und Personakosten trägt unverändert der Verlag“, unterstrich Jansen und bedankte sich bei der Sparkasse für das „unverändert große Engagement – das ist wirklich toll“. Dabei bilde die wachsende Altersarmut und die Hilfe für Kinder weiter einen Schwerpunkt der „MM“-Aktion, gerade jetzt vor Weihnachten.

Dabei sei die regelmäßige Spende an „Wir wollen helfen“ nur ein Teil des insgesamt großen sozialen Engagements der öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute, erläuterte der Vorstandsvorsitzende. So haben nach den Worten von Kleiber die 51 Sparkassen in Baden-Württemberg 2017 zusammen mit ihren Verbundpartnern 52,9 Millionen Euro in gemeinwohlorientierte Aufgaben in ihren jeweiligen Regionen investiert, „unbeeindruckt von der schwierigen Lage in der Finanzbranche“, wie er betonte.

Dazu kämen von den Sparkassen ausgestattete eigene Stiftungen, darunter auch die Stiftung der Sparkasse Rhein Neckar Nord. pwr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.12.2018