Ein Blick auf Pläne und Entwürfe

Anzeige

Er strebt „durch behutsam geplante Ergänzungen weitreichende Verbesserungen für Besucher“ an. So werden die Kassen direkt ins Foyer verlagert, dort ein Konzept des „offenen Theaters“ ermöglicht, die Gastronomie ausgeweitet, die Oberen Foyers von Oper und Schauspielhaus modernisiert. All das ist enthalten in der von ihm vorgelegten Kostenberechnung von 200 Millionen Euro.

Aber reicht das Geld? Wie soll das Mammutprojekt finanziert werden? Was passiert während der vierjährigen Bauzeit, wenn der Gemeinderat eine Generalsanierung beschließt? Wo kann das Theater in dieser Übergangsphase spielen – und wie sein Publikum halten? Was kommt auf Bürger, Zuschauer, Steuerzahler zu? Warum wurde nicht von Beginn an auch ein Neubau ernsthaft in Betracht gezogen? Ist das Theater nicht zu groß für die Stadt? Wären nicht neue Kooperationen mit der freien Szene sinnvoll? Um diese Fragen wird es bei der Diskussionsveranstaltung heute Abend gehen. Dabei sind konkrete Pläne und Kostenberechnungen zu sehen, denn Oberbürgermeister Peter Kurz stellt den aktuellen Planungsstand ebenso wie die bisherigen Abwägungs- und Entscheidungsprozesse sowie die vorgesehenen Abläufe vor. Aber auch die Bürger im Publikum werden die Gelegenheit haben, den Experten Fragen zu stellen und zu Wort zu kommen.

Zu dem Abend lädt der „Mannheimer Morgen“ ein, unterstützt vom Nationaltheater sowie von den Freunden und Förderern des Nationaltheaters unter Vorsitz von Achim Weizel. Die Veranstaltung ist der Abschluss einer großen Artikelserie. Seit Mitte April hatten wir stets mittwochs und samstags, mal auf einer Lokalseite und mal im Kulturteil, verschiedene Themen beleuchtet, Experten interviewt, in die Geschichte des Hauses und hinter die Kulissen geblickt. Am vergangenen Samstag lag ein Sonderdruck der Serie dieser Zeitung bei.

Info: Die ganze Serie im Dossier: morgenweb.de/ntm-zukunft

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.06.2018