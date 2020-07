Ein Buch über das Sterben

Karin Lackus arbeitet als evangelische Krankenhausseelsorgerin auch auf einer Palliativstation in Mannheim und begleitet Menschen beim Sterben. Über ihre Erfahrungen hat sie 2016 gemeinsam mit ihrer Kollegin Christiane Bindseil ein Buch geschrieben. Die Publikation „Mir geht es gut, ich sterbe gerade“ ist inzwischen in der vierten Auflage bei der Neukirchener Verlagsgesellschaft erschienen.

Der etwas provokante Buchtitel „Mir geht es gut, ich sterbe gerade“ ist ein Satz aus dem Leben, das Zitat eines 60 Jahre alten Patienten am Ende seines Lebens. Der Mann konnte diese Zeit gut verbringen, palliativmedizinisch begleitet und geborgen in seiner Familie, die auch im Krankenhaus stets bei ihm sein konnte. „In Zeiten von Corona ist diese so wichtige menschliche Nähe leider momentan nur sehr eingeschränkt möglich“, gibt Karin Lackus zu bedenken.

Das Wissen um den baldigen Tod

Wie unterschiedlich Menschen mit dem Wissen umgehen, bald sterben zu müssen, wissen die Autorinnen durch ihre Arbeit in Kliniken in Mannheim und Heidelberg. Dort erleben sie, dass die Zeit vor dem Tod voller Tragik und Tiefe, aber auch voller Freude und Leichtigkeit, eben voller Leben, ist. „Die Zeit des Sterbens ist kostbar“, sagt Pfarrerin Karin Lackus. Seit das Buch 2016 mitten in der Debatte um rechtliche Regelungen zum ärztlich assistierten Suizid erschienen ist, waren die Autorinnen auf zahlreichen Lesungen.

Bei Lesungen reagiere das Publikum oft unmittelbar auf die geschilderten Erfahrungen mit Sterbenden. Die letzte Lebensphase wolle man aber auch nicht verklären. „Denn da gibt es Schmerzen und Angst. Aber eben auch Momente voller Intensität und Begegnung.“

