Ein Chrysler beim Country-Film

Anzeige

Unter den motorisierten Gästen, die auf den großen Parkplatz vor der Sports Arena drängten, um dort das temporäre Autokino auf dem Benjamin-Franklin-Gelände zu besuchen, ist auch Michael Pfeifroth samt Ehefrau Tanja. Mit Freunden schaut sich das Ehepaar den 2006 erschienenen Johnny-Cash-Film „Walk The Line“ an, wofür das Paar stilecht in einem amerikanischen Oldtimer der Marke Chrysler Windsor vorgefahren ist.

„Baujahr 1956. Johnny Cash passt zu unserem Auto, das die Farbe Wüstenrose hat“, amüsiert sich Michael Pfeifroth. „Am liebsten hätten wir uns Grease angeschaut“, sagt der rauschebärtige Auto-Freak. Am Wochenende hat die städtische Projektentwicklungsgesellschaft MWSP wie bereits im Sommer 2017 an drei Abenden wieder ein Autokino mit Spielfilmen wie „Soul Kitchen“, „Aus dem Nichts“ und „Isle of Dogs“ veranstaltet.

Drei Vorstellungen ausverkauft

„Drei Vorstellungen waren ausverkauft, das Autokino lief sehr gut“, fasst Sprecherin Laura Todaro zufrieden zusammen, was eine Fortsetzung der Autokino-Reihe auf dem ehemaligen amerikanischen Militärgelände im kommenden Jahr nicht ausschließt. „Wenn wir nächstes Jahr noch Platz haben, da sich ja die Fläche verändert, wir würden das gerne machen“, versichert MWSP-Mitarbeiterin Todaro, als gerade ein alter röhrender VW Käfer neben ihr an der Kasse anhält. „Viele kommen im Oldtimer, um ihr Auto auszuführen, das ist schön“, freut sich die 27-Jährige, die seit Oktober 2013 bei der Projektentwicklungsgesellschaft MWSP angestellt ist. Im Vorverkauf seien die Eintrittskarten für das Johnny-Cash-Biopic „Walk The Line“ besonders gefragt gewesen, wie Eventmanagerin Laura Todaro informiert.