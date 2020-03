Ein Dank an „Waldmeister“ Hauk in coolem Ambiente

Die Wände des nüchternen Hallenraums mit Plakaten der Buga-Kampagne dekoriert, am Rande ein großes Modell von Spinelli und Käfertal Süd, der Boden am Rednerpult mit echtem Gras ausgelegt und in einer Ecke eine in eine Bar umgewandelte Ape: Es war zugig und – im übertragenen Sinn – cool am Montagabend. Das gelungene Ambiente passte zum freudigen Anlass der kleinen Veranstaltung auf Spinelli. Schließlich hatte der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) ein Papier dabei, das Mannheim 20,2 Millionen Euro Förderung des Landes zusichert (wir berichteten) – eine Sonderfinanzierung der Bundesgartenschau 2023.

Hauk, der sich zuvor bei einer Rundfahrt und am Modell einen Eindruck des Spinelli-Geländes vermitteln ließ, nannte Bundesgartenschauen „Highlights der kommunalen Entwicklung und eine unschätzbare Chance für Bürger“. Diese, das sagte er mit Blick auf die Akzeptanzprobleme der Buga in der Mannheimer Bevölkerung, sollten nicht in Bedenkenträgerei verfallen. Wie der Luisenpark zeige, hätten die Menschen einen dauerhaften Nutzen von einer solchen Veranstaltung.

„Außergewöhnliche Attraktion“

Kritisch stellte Hauk die Frage, ob die Mauereidechse noch so gefährdet sei, dass sie auf der Roten Liste stehen muss. Man müsse schützen, was schützenswert ist – aber ob das bei der Mauereidechse noch so sei? Die Mannheimer Buga-Gesellschaft hat für die Arbeiten auf Spinelli zahlreiche Eidechsen umgesiedelt.

Die Herstellung eines Grünzugs im Siedlungsbereich der Stadt sei ein ungewöhnliches Projekt der Konversion und ein lange gehegter Wunsch, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). „Das wird eine außergewöhnliche Attraktion.“ Kurz sieht die Buga als Instrument, damit das Projekt auf der langen Strecke nicht an Kraft verliere. Ein festes Datum zwinge eben dazu, Entscheidungen zu fällen.

Regierungspräsidentin Sylvia Felder nahm den Faden des Oberbürgermeisters gerne auf: Eine Bundesgartenschau sei ein modernes Instrument der Stadtentwicklung, eine „grandiose Chance, die nicht viele Städte haben“. Ihr und ihrer Behörde sei es wichtig, dass das Ganze kein kurzfristiges Projekt sei.

Zweimaliger Versprecher

Apropos kurzfristig: Wenn es nach dem Landwirtschaftsminister ginge, fände die Buga schon 2022 statt. Zweimal in seiner Rede sagte er fälschlicherweise „bis zur Buga in zwei Jahren“. Der Mannheimer Buga-Geschäftsführer Michael Schnellbach atmete die Versprecher Hauks mit einem Lächeln weg. Und sagte später selbstbewusst: „Die Buga 2023 wird eine andere Buga.“ Sie werde nachhaltiger als andere. Und sie werde eine der größten, vielleicht die größte seit Beginn der Bundesgartenschauen. Mit Spinelli und Luisenpark kommt die Mannheimer Buga laut Schnellbach auf eine Fläche von rund 103 Hektar.

Wer 20,2 Millionen Euro erhält, hat auch das Bedürfnis, dem Schenkenden etwas zurückzugeben. Schnellbach und sein Team hatten sich dafür etwas Charmantes ausgedacht: ein Plakat in Buga-23-Optik mit dem Konterfei Hauks und dem passenden Zusatz: Waldmeister.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020