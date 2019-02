Ein demokratisches Hurra

Das Bild zeigt (jeweils v.l.) in der ersten Reihe Sema Erdal, Kardelen Sirin, Claire Greiner, in der zweiten Reihe Carina Suchalla, Naomi Daglioglu, Vanessa De Bessa und in der dritten Reihe Meryem-Sema Özdemir, Seyma Özdemir, Dilan Ince. Auf dem Bild fehlt Abigail Osei Prempeh.

© Eisner