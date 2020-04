Ein Dilemma

© Berno Nix

Ein kleiner Erfolg kann manchmal große Wirkung entfalten. Wenn man so will, dann ist es ein positives Zeichen, dass es in der Mannheimer Justizvollzugsanstalt zunächst bei jeweils zwei infizierten Gefangenen und Mitarbeitern geblieben ist. Doch um aufzuatmen, ist dieser kleine Erfolg nicht geeignet. Denn der Zustand hinter den Gefängnismauern kann sich jederzeit auf dramatische Weise ändern. Das sagt auch der Leiter der JVA, Holger Schmitt, wenn er mit Blick auf die Testergebnisse von einer Momentaufnahme spricht.

Man muss nicht gleich an das Horrorszenario einer Infektionswelle in dem Gefängnis denken, um zu erkennen, dass die kommenden Monate hart werden dürften. Nun müssen alle die Nerven behalten und weiterhin versuchen, konsequent die empfohlenen Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Das ist leistbar, sicher. Aber wie werden die Gefangenen reagieren, wenn die Temperaturen in den Sommermonaten steigen und der Kontakt zur Familie und den Freunden weiterhin brachliegt?

Seit die Corona-Krise ihren Alltag bestimmt, müssen sich vor allem Insassen mit Vorerkrankungen fragen, wie sicher sie letztendlich im Gefängnis sind. Ungewissheit und das Gefühl der Machtlosigkeit hinter Gittern könnten in den kommenden Monaten bei ihnen eher zunehmen als abnehmen. Man möchte nicht mit ihnen tauschen. Aber auch in der Haut der JVA-Verantwortlichen möchte man nicht stecken. Sie müssen das Virus so gut wie möglich fernhalten, ohne Häftlingen den dringend nötigen Kontakt komplett zu verwehren. Ein echtes Dilemma.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.04.2020