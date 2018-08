Ein Dreck, der schmeckt

Anzeige

Es ist ja ein vielbeschriebenes Phänomen: Mannheim, eine Stadt, die hin und wieder mal mit Imageproblemen zu kämpfen hat, hat ein Gebäck, das ausgerechnet „Mannemer Dreck“ heißt. Andere Städte haben Printen (Aachen), Lebkuchen (Nürnberg) oder Allerlei (Leipzig). Und was haben wir? Dreck. Naja, es ist ja nur der Name, denn in Wirklichkeit schmeckt diese besondere Lebkuchenart ja sehr lecker. Sie besteht aus Zucker, Honig, Nüssen und zur Würze je nach Rezept Zitronat, Orangeat und weitere Gewürze. Ihren Ursprung soll sie bereits im frühen 19. Jahrhundert haben, als sich ein Mannheimer Konditor damit über eine städtische Regelung lustig machte. Das erste Rezept geht auf Carl Herrdegen zurück, der 1862 mit 17 Jahren das Rezept für den „Dreckhaufen“ niederschrieb. In der Konditorei, die seine Nachfahrinnen heute betreiben, gibt es die Spezialität weiter zu kaufen. Der Name hat auch andere Kreative dazu gebracht, sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt ein Buch mit dem Namen „Mannemer Dreck“ und auch ein Lied. Und hier die Frage: Wer hat es gesungen? Gesucht ist der Vorname.