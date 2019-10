„Ein Einbruch dauert fünf Minuten“

Herr Stenger, Herr Boll, was wird in Mannheim am meisten geklaut?

Andreas Stenger: Die sogenannten Gelegenheitseinbrecher nutzen die Gelegenheit von ungesicherten Fenstern und Türen. Sie schlagen schnell zu und nehmen alles mit: Bargeld, Schmuck und Wertsachen, die man schnell weiterverkaufen kann.

Martin Boll: Besonders der Goldschmuck

...