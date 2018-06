„Ein Eingriff in den Park hätte wohl keinerlei Akzeptanz gefunden“

Anzeige

Der Kulturausschuss stimmt zu, im Juni dann auch – nun öffentlich – Hauptausschuss und Gemeinderat.

Nähe zum Werkhaus nötig

Von der 17-seitigen, anfangs nichtöffentlichen Vorlage befasst sich auf Seite 15 auch eine Seite mit Alternativen. Danach hat das Planungsbüro PFP 2012 insgesamt drei Sanierungsvarianten und sechs Erweiterungsvarianten für das Haus am Goetheplatz sowie drei Neubauvarianten untersucht. Die Neubau-Plätze lagen alle im Unteren Luisenpark. Andere Orte kamen und kommen schon deshalb nicht infrage, weil man die Nähe zur Verwaltung in der Mozartstraße, den Probebühnen und den ganzen Werkstätten braucht. Da gibt es ständig ein Hin- und Her, und das Werkhaus ist erst 2008 für 7,9 Millionen Euro neu gebaut worden.

Die Idee: Ein „Theater im Park“ oder eine „Theatercity“ aus mehreren, unterschiedlich angeordneten Gebäuden für die vier Sparten – also einschließlich Kinder- und Jugendtheater, das derzeit in der Alten Feuerwache spielt. Je nach Variante lagen die Kostenschätzungen bei 133, 178 oder 285 Millionen Euro – Stand 2012. Aber einen Neubau im Unteren Luisenpark habe man „verwaltungsseitig jedoch gleich verworfen“, heißt es in der damaligen Vorlage, die keine weiteren Details nennt. Es gab vom Gemeinderat aber auch keine Nachfragen dazu, die irgendwo protokolliert oder überliefert wären. Veröffentlicht habe man die Neubau-Varianten nicht, bestätigt Baubürgermeister Lothar Quast heute. „Letztlich war das Teil des internen Entscheidungsfindungsprozesses der Verwaltung“, begründet er dies.

Zur Begründung verweist Quast zudem auf das Jahr 1987. Damals wurde sehr lange und kontrovers die Idee diskutiert, im Unteren Luisenpark eine Tiefgarage zu bauen – unter anderem mit Blick auf die schwierige Parksituation des Nationaltheaters und des Theresienkrankenhauses. „Das fand damals zu Recht keine Akzeptanz“, erinnert Quast an die hohe Zahl von Bäumen, die man dafür hätte fällen müssen. „Ein Eingriff in den Park hätte bei der Bevölkerung wohl keinerlei Akzeptanz gefunden und keine Chance auf eine politische Umsetzung gehabt“, ist der Bürgermeister überzeugt. Zu stark wäre der Eingriff in die Grünfläche und die stadtnahe Natur, zu hoch die Zahl zu fällender Bäume gewesen – darunter viele mit dem Status eines Naturdenkmals.

Neubau müsste größer werden

Aber noch ein zweiter Punkt war laut Quast dafür ausschlaggebend, das Thema sofort wieder in den Schubladen verschwinden zu lassen. „Das Nationaltheater ist ein hochemotionales Thema, wir hätten doch sofort ein Bürgerbegehren bekommen, dass wir den Mannheimern ihr geliebtes Theater wegnehmen wollen“, so Quast.

Einem Abriss oder auch nur Teilabriss des bestehenden Theaters an der Goethestraße „stimmt der Denkmalschutz niemals zu“, steht für Quast fest – was die Landesdenkmalbehörde auch mehrfach bekräftigt hat. „Zudem ist das Gebäude ja funktional und kann saniert werden“, argumentiert der Bürgermeister.

Hinzu kommen zwei andere Aspekte: Bei einem Theater-Neubau müsste das bisherige Gebäude am Goetheplatz weitergenutzt werden. „Zumindest die Sanierung der Haustechnik und die Erfüllung aller Brandschutzauflagen hätten wir dann auch zu leisten, nur die Bühnentechnik entfiele“, so Quast. Aber für was? Als Musicaltheater? Als Konzertsaal? „Auf Nachfrage besteht weder ein langfristiges Interesse des Rosengartens noch der Musikhochschule“, so Quast.

Ein Neubau müsste zudem größer sein. Das zeigt das Beispiel der neuen Hauptfeuerwache in Neckarau, die – auch wenn mehrere Funktionen dazugekommen sind – deutlich mehr Volumen aufweist als die alte Feuerwache Mitte auf dem Lindenhof. „Derzeit haben wir Bestandsschutz – aber die baurechtlichen Vorgaben und die Vorschriften für Arbeitsplätze sind heute so, dass wir 48 000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche bräuchten statt heute 32 000“, rechnet der Baudezernent mit Blick auf ein neues Theater vor.

Schließlich lasse es sich gar nicht so schnell realisieren. Doch die Betriebsgenehmigung für das jetzige Theater erlischt am 1. Januar 2023. Und die Baukosten lägen „mindestens beim Doppelten“ einer Generalsanierung. „Man muss auch nicht immer alles neu bauen. Wenn frühere Generationen das stets gemacht hätten, dann hätten wir keine Geschichte mehr“, betont Kulturbürgermeister Michael Grötsch. Daher werde die Verwaltung den Gemeinderat im Juli um Zustimmung für die Fortsetzung der Planung der Generalsanierung bitten. „Nur das ist zeitlich durchführbar und deutlich wirtschaftlicher“, argumentiert Quast.

