Ein Essen für die Freunde

Ursula Remp kommt stellvertretende für ihren Mann – obwohl sie die wahre Gewinnerin ist. Denn die 75-Jährige hat beim Gewinnspiel dieser Zeitung mitgemacht, aber den Namen ihres Mannes Kurt angeben. Jetzt werden die 750 Euro brüderlich geteilt – und sogar die Freunde des Paares haben etwas davon, denn sie werden zu einem schicken Essen eingeladen. „Damit müssen wir allerdings warten, bis mein Mann aus der Reha zurück ist“, sagt Ursula Remp. Der ehemalige Betreiber eines Feinkostgeschäftes in Mannheim-Neckarau ist zurzeit im Schwarzwald, um die Nachwehen einer Bandscheiben-OP auszukurieren. Er lässt sich diese Zeitung übrigens dorthin nachschicken – und kann damit auch in dieser Woche wieder am Gewinnspiel teilnehmen, das unter anderem auf der Autoseite zu finden ist. se