Ein federleichter Siegeszug in drei Sätzen

Nach vollen drei Stunden ist dieser „Jazz im Quadrat“-Nachmittag auf den Mannheimer Kapuzinerplanken ein Triumph in dreifacher Hinsicht – für die Stadt, die Musiker und ihre Zuhörer. Denn das Kollektiv Triologie verbirgt das Triple beileibe nicht nur im Namen, sondern unterhält hunderte Zuhörer auch mit der dreifachen Dosis melodischer Feinfertigkeit aus Sinti, Swing und Chanson. Und das auf meisterliche Art und Weise.

Die Ingredienzien für 180 Minuten jazziges Vollzeitvergnügen vermengen sich dabei früh zum rechten Extrakt. Da mögen die frisch eröffneten neuen Planken im frühlingshaften Sonnenschein mit Aktionen des Einzelhandels locken, und auch der direkt benachbarte französische Markt frische Kräuter aus der Provence feilbieten: Wenn diese Musiker auf der Bühne stehen, wird aufgemerkt – und das hat wahrlich seine Gründe.

Denn allein Akkordeonist Vincenzo Carduccio, Jörg Jenner am Bass und der singende Gitarrist Bertrand Le Guillou ziehen als eigentliche Stammbesetzung von Triologie für gewöhnlich die Aufmerksamkeit der Massen auf sich. Zwischen Klassikern wie „There Will Never Be Another You“ aus dem amerikanischen Jazz-Songbook, leidenschaftlichem Gypsy-Swing nach dem Vorbild von Django Reinhardt und eigenen freien Rhythmen schaffen sie einen harmonischen Strudel der Leichtigkeit, der für sich einzunehmen versteht – und auch an diesem Nachmittag verfängt. Da kommen wahrlich nicht nur Traditionalisten des Genres ins Staunen.

Zahllose Passanten, die diesen Sonntag eigentlich nutzen wollten, um in den Ladenzeilen nach einem der begehrten Angebote Ausschau zu halten, spitzen die Ohren, bleiben stehen und wippen unvermittelt mit dem Knie. Eine von ihnen ist Ute Graf. Eigentlich ist der Jazz die Sache der 42-Jährigen nicht, doch die fein ziselierten Klänge von Triologie haben es der Frau aus Weinheim angetan. „Wie man so eingängige Musik spielen kann, die ihre tiefe Bedeutung niemals verrät, ist ein großes Geheimnis. Faszinierend.“ Es gibt in diesen Minuten Dutzende, die Graf mit warmem Beifall beipflichten. Der Glücksfall eines Konzerterlebnisses. Die einen nennen es melodische Magie, die anderen einen federleichten Siegeszug in drei Sätzen. Denn bei all der tonalen Komplexität ist eines klar: Das blinde Einverständnis, mit dem sich Soli zu Suiten formen, imponiert gerade durch seine selbstverständliche Frische so besonders.

Form und Faszination

Mehr noch, da mit dem Saxofonisten Olaf Schönborn ein Lokalmatador mit dem Trio auf der Bühne steht, der sich keineswegs nett in die Reihe stellt, um sich seinen Teil des mutigen Quartett-Klangs abzuholen. Nein, Schönborn zeigt sich als das, was ihn in der Region und weit darüber hinaus bekannt gemacht hat – als Gestalter von Form und Faszination, der technisch brillant und mental überaus geistvoll zeigt, was das Saxofon kann; wenn man es nur lässt. Es lebe der Enthusiasmus!

