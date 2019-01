Ein Fest der Unbeschwertheit

Es ist ein 19-jähriger Teufelskerl, der den Mannheimer Jazzclub „Ella & Louis“ über zwei Stunden hinweg mit seinen Kompositionen elektrisiert. Die Online-Abstimmung zum „Jazz im Quadrat – Hautnah“-Konzert hatte Pascal Blenke fast schon im Schlaf für sich entschieden – und präsentiert sich auch an diesem Abend im Keller des Rosengartens als Entdeckung im Wortsinn.

Bereits im Interview mit „MM“-Kulturredakteur Georg Spindler plaudert der junge Mann aus Stuttgart mit spielerischer Routine über seine Einflüsse zwischen Gesangsgrößen wie Al Jarreau, Jamie Cullum und Jan Delay, um bald schon einige persönliche Eindrücke folgen zu lassen. Die eigene Sozialisation zwischen Musical-Engagement und Party-Bands streift Blenke zwar nur kurz – aber genug, um das Publikum sicher auf seiner Seite zu haben. Auf die Frage nach dem Interesse an der Tradition seines Metiers stellt er kess die Gegenfrage: „Jazz-Standards? Was meinen Sie denn damit?“.

Liebeserklärung an die Freundin

Die letzten Sympathien gewinnt der charmante Gesangs-Student dann, als er sich wünscht, in zehn Jahren nicht nur von seiner Musik leben zu können, sondern auch noch mit derselben Freundin liiert zu sein. Zu diesem Zeitpunkt ist noch kein Akkord gespielt, kein Ton gesungen – und doch schon viel über die Ausstrahlung eines jungen Mannes erklärt, dessen imponierender Gestus für sich spricht.

Was man nicht weniger auch von den nahezu durchweg selbst komponierten Songs sagen darf, die vor Kreativität nur so strotzen. Wenn Blenke schon bei der ersten Nummer fragt „Woher nimmt Musik nur diese Kraft?“, ist das nach Sekunden eine rhetorische Frage, die sich auf herrliche Art und Weise selbst beantwortet. Der 19-Jährige hat sich eine wirklich grandiose Band ausgesucht, mit der er gemeinsam auf melodische Forschungsreise geht. Der Groove, mit dem Pianist Daniel Weiß wahlweise an Flügel oder Keyboard über die Tasten fegt, ist königlich. Schlagzeuger Klemens Fregin spendet dem Sound immer wieder solistische Glanztaten, die in Finesse und Dynamik fast schon an Gene Krupa erinnern. Es ist ein Fest der Unbeschwertheit, das Gitarrist Valentin Koch und Bassist Daniel Pflumm nur noch zielsicher zwischen Grunge, Soul, Rap und Pop verorten müssen.

Dass sich die Arrangements dabei bewusst nicht auf ein Genre reduzieren lassen, ist ihre große Kraft und – neben der grandiosen Band – die zweite, entscheidende Stärke. Denn ob ein stimmlich unheimlich variabler Pascal Blenke in deutscher Sprache nun den positiven Realisten aus seinen Zuhörern herausholen möchte, oder auf Englisch die Gleichgültigkeit in der heutigen Gesellschaft anprangert: Er weiß eine Musik hinter sich, die all diese Horizonte bequem trägt und bisweilen sogar unterstreicht.

Man mag dabei immer wieder kaum glauben, dass es für den unheimlich reif wirkenden Blenke und die Seinen erst das zweite Konzert als Band überhaupt sein soll. Denn so präzise die Musiker einander hier lauschen, so energetisch jede gespielte Note miteinander harmoniert, entwickelt sich das Konzert eines Newcomers plötzlich zum Hochamt.

Lob für das Ambiente

Wilhelm und Helga Zeilfelder aus Mannheim sind von dem Auftritt völlig eingenommen. 1965 erlebten sie im Keller des Rosengartens noch rauschende Karnevalsveranstaltungen und zeigen sich nicht nur vom „herrlichen Ambiente dieses Clubs“ äußerst angetan. Blenke erhält von dem Ehepaar, für das der Jazz immer ein wichtiger Lebensbegleiter war, ebenfalls Höchstnoten: „Es ist der Wahnsinn, was dieser junge Mann leistet! Da kommt jedes mutige Wort von Herzen – wirklich tief berührend!“

Es sind Worte, die sich auch für die anderen Zuhörer in Taten übersetzen. Denn während Pascal Blenke unter Beweis stellt, dass er sich auch auf Cover zwischen dem „Hillsong“-Gospel „Oceans“ und einem phänomenalen Arrangement von Jamie Cullums „When I Get Famous“ bestens versteht, ergreift jene Formel, die der Protagonist dieser Stunden selbst in Takte gefasst hat, im Rausch stehender Ovationen endlich auch von jedem Einzelnen Besitz: „Live-Musik ist geil.“

