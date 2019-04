Ein Fest elektronischer Willenlosigkeit

Es sind satte 1200 Minuten Musik, die ein Vierteljahrhundert elektronischer Festivalgeschichte in Klang zusammenfassen. Denn was vor 25 Jahren mit der ersten Time Warp als Experiment auf der Suche nach technoider Moderne in akustischen Welten begann, hat sich in zweieinhalb Jahrzehnten zu einem Giganten der Branche entwickelt, der zeitlos verehrt wird. Eine Spurensuche.

Eisbrecher am ...