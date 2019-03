Ein Forum rund um das Thema Pflege

Angesichts des demografischen Wandels gewinnt das Thema Pflege eine immer größere gesellschaftliche Bedeutung. Aus diesem Grund veranstaltet der Mannheimer Morgen gemeinsam mit den Pflegenetzwerken Rhein-Neckar am morgigen Sonntag das 2. Mannheimer Pflegeforum. Zwischen 11 und 17 Uhr finden im Gartensaal des Schlosses Expertenvorträge statt, die sich um die Betreuung alter und bedürftiger Menschen drehen.

Kleine Diskussionskreise thematisieren den Fachkräftemangel in der Pflegebranche und seine internationale Bedeutung. Zu den Referenten zählen auch Fachleute des Mannheimer Universitätsklinikums. Sie informieren über die unterschiedlichen Ausbildungsmöglichkeiten in ihrer Branche. Die Experten erklären, welchen Unterschied es macht, ob man in der ambulanten oder in der stationären Pflege arbeitet und welche Perspektiven Ausbildungen in der Intensiv- oder Kinderpflege bieten.

Entlastung für Angehörige

Ute Trapp, IT-Professorin an der Hochschule Darmstadt, stellt Gesundheits-Apps vor und setzt ihren Schwerpunkt dabei auf die Pflege. Eine Kinaesthetics-Trainerin spricht in ihrem Vortrag gezielt pflegende Angehörige an. Wer sich tagtäglich um einen Angehörigen kümmern muss, befindet sich in einer psychischen und physischen Extremsituation. Hilfe bietet das Kinaesthetics-Team der Uniklinik, indem es Entlastungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige aufzeigt. Nach der erfolgreichen Premiere im November 2018 in den Räumen des Mannheimer Morgens, stand für alle Beteiligten schnell fest, dass das Pflegeforum keine einmalige Veranstaltung bleiben darf. Die Fachvorträge und Diskussionskreise sollen den Anstoß für Austausch und Vernetzung rund um das Thema Pflege bilden. tbö

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.03.2019