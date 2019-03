„Ein Geschenk des Himmels“

Am Abend vorher hat sie in der ARD erstmals das „Wort zum Sonntag“ gesprochen, angesichts der Anschläge in Neuseeland leidenschaftlich und gestenreich das in Mannheim gut funktionierende Miteinander der Religionen beschworen. Am Sonntagmorgen gab es für Pfarrerin Ilka Sobottke dafür sehr viel Schulterklopfen – und bei der traditionellen „Bloomaulvesper“ im „Lohboden“ Käfertal die herzliche Aufnahme in den Kreis der Ordensträger.

„Eine Liebeserklärung an Mannheim“ sei die ARD-Sendung gewesen, so Bert Siegelmann im Namen des Auswahlkomitees. Aber dann legte er den Vormittag ganz in die Hände der Bloomäuler beziehungsweise von Kai von Schilling.

Der in Prag lebende Sohn des Ordensstifters ist traditionell Gastgeber der „Bloomaulvesper“ in der Gaststätte beim TV 1880 Käfertal, wo Suada Nokic und ihr Team die Bloomäuler gut bewirten. Er und seine Schwester Angela von Schilling setzen auf diese Weise gerne das Lebenswerk ihres Vaters, des früheren „MM“-Herausgebers Rainer von Schilling, fort, der den Bloomaulorden 1970 gestiftet hatte und 2007 starb. Während Kai von Schilling sonst nie viele Worte machte, wandte er sich diesmal mit einer sehr eindringlichen, mit Beifall bedachten Rede an die Ordensträger.

Streitbar und temperamentvoll

Sein Vater hätte sich über die Ordensverleihung an die wortgewaltige Pfarrerin „ganz sicher gefreut“, äußerte er sich überzeugt. Gerade 50 Jahre nach der ersten Verleihung des Ordens wolle er zur, wie er sagte, „Rückbesinnung“ aufrufen. Schließlich sei das Besondere an dieser Auszeichnung, dass hier nicht nur „jedes Jahr fabelhafte Persönlichkeiten für ihren Einsatz für das Gemeinwesen“ geehrt werden. Außergewöhnlich sei ja auch, dass es nicht nur bei der Verleihung bleibe, sondern daraus eine sich regelmäßig treffende, zusammen agierende Gemeinschaft entstanden sei, „die sich bei aller Unterschiedlichkeit respektvoll begegnen, ganz so wie sie sind, auch wenn sie völlig anderer Meinung sind“. Diesen hohen Wert gelte es, „gegen alle Vorstadtkrämerei“ zu bewahren, mahnte Kai von Schilling.

In dieser Gemeinschaft hieß Ordenskanzler Klaus van Ackern Ilka Sobottke als „ein Geschenk des Himmels mit Lebensweisheit und Lebenslust“ sehr herzlich willkommen. „Streitbar, ordentlich, bemerkenswert, oft temperamentvoll, tätig klare Erkenntnis“, bildete der Senior der Runde, Leo Pfanz-Sponagel, aus dem Nachnamen der neuen Ordensträgerin eine passende Charakterisierung. Höchst humorvoll und zugleich mit fundierten Fachwissen stimmte er die Runde auf ihr neues Mitglied ein und reimte „Eine Frau, die hinzulangen weiß, und sei das Eisen noch so heiß“. Joachim Schäfer sang mit den Ordensträgern schließlich Mannemer Lieder, ehe Christian Ziegler den Gastgebern für alle dankte und Sobottke einfach nur sagte: „Danke, dass ich bei Euch sein darf!“

