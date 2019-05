Ein glänzender Schlusspunkt vor überragender Kulisse

Mannheim.Es ist dieser einzigartige, weil ungefilterte Enthusiasmus, der an diesem finalen Heimspieltag die Massen elektrisiert. Denn auch, wenn der Aufstieg für die Blau-Schwarzen seit dem Sieg gegen Worms längst feststeht: Die Erkenntnis darüber wirkt auch nach Wochen noch wie ein Generator der Freude, die tausenden Fans regelrecht ins Gesicht geschrieben steht.

Schon Stunden, bevor das Team von Chefcoach Bernhard Trares auf den Rasen tritt, versammeln sich die ersten Getreuen am Soccer-Center und philosophieren über die ersten Auswärtssiege im Profifußball der kommenden Saison – und auch im Carl-Benz-Stadion umarmen sich junge Anhänger mit Fans aus Überzeugung. Es herrscht eine Hochstimmung von ungezügelter Manier. Während eifrige Helfer schon die ersten Hinweise auf einen streng limitierten Meister-Sekt im SVW-Design verteilen und sich die Traditionalisten auf der wieder geöffneten Otto-Siffling-Tribüne versammeln, zelebriert die Elf gegen die Gäste von FSV Mainz 05 II wilde Entschlossenheit – und die Winterkorns sind mittendrin.

„Unfassbares Engagement“

Schon seit einem Jahrzehnt hält Christian Winterkorn aus Frankenthal dem Mannheimer Traditionsverein die Treue und muss nicht eine Sekunde darüber nachdenken, weshalb. „Ich halte wirklich schon lange zum SVW, aber was das Team in dieser Saison erreicht hat, ist einfach überragend. Die Jungs haben sich trotz aller Niederschläge nie aufgegeben, unfassbares Engagement bewiesen und sich damit selbst belohnt.“ Ein Triumph, den Christian Winterkorn nicht allein genießen will und seine Frau Tanja ebenso mitgebracht hat, wie die neunjährige Tochter Sina, die an diesem denkwürdigen Nachmittag ihre Fußball-Premiere beim SV Waldhof erlebt. So schnell wächst die Mannheimer Fan-Familie.

Die erste Gänsehaut läuft einem prächtig besetzten Stadion schon über die Haut, als die Abgänger des Meister-Teams mit einem Bilderrahmen als Erinnerung an die fast schon glorreiche Saison bedacht werden. Als Stürmer Jannik Sommer, der Mannheim in Richtung Homburg verlässt, vor die Menge tritt, brandet im Stadion ein Jubel des Dankes auf, wie man ihn sonst nur von entscheidenden Siegtreffern kennt. Tiefer kann Verbundenheit kaum sein.

Waldhof Mannheim – „mehr als Fußball“

Es sind Gesten wie diese, die auch Rocio Lopez erst zu Überzeugungstäter im Sinne des Fußballs gedeihen ließ. Denn auch, wenn der Mannheimerin und ihrer zehnjährigen Tochter Mara die Leidenschaft für den Fußball keineswegs in die Wiege gelegt war, erzählen die beiden stolz: „Der Faszination, die beim SV Waldhof herrscht, kann man sich nicht entziehen – das ist so viel mehr als Fußball.“

Eine Philosophie, die 10224 Fans druckvoll unter Beweis stellen. Da mag sich die Trares-Elf beim knappen 1:0-Sieg gegen die Mannen aus Mainz noch so schwertun: Immer wieder peitscht eine überragende Kulisse die Jungs nach vorne. Treibt Marcel Seegert in der 33. Minute zu einem Traumtor per direktem Freistoß – und sorgt so für den glänzenden Schlusspunkt einer gekrönten Saison, den das Team mit dem Pokal in den Händen, einer umjubelten Konfetti-Aktion auf dem Siegerpodest und Freibier in der Hand verdient feiert.

Am Abend ging es für einige hundert Fans dann im Mannheimer Club Manufaktur unbenommen weiter. Da mochte der Himmel seine Schleusen öffnen: Die Fans widmeten den Sommerhit "Ab in den Süden" getreu der kommenden Partien in Sachsen kess in "Ab in den Osten" um - aber auch die Mannschaft gab sich keine Blöße, präsentierte den nimmermüden Gästen den Regionalliga-Pokal, legte eine flotte Sohle aufs Parkett und erfüllte auch so manchen Selfie-Wunsch allzu gern. Ein ausgelassener Auftakt für die morgigen Feierlichkeiten in der Innenstadt samt Empfang und Autokorso.