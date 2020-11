Ein Glücksgriff von historischem Wert

Über einen „Glücksgriff“ freut sich Markus Enzenauer vom Marchivum. Mit Hilfe vom Freundeskreis Marchivum konnten Verordnungen aus der kurpfälzischen Zeit des 18. Jahrhunderts aus einem Nachlass erworben werden. Bei einem virtuellen Freundeskreisabend stellte Enzenauer die „spannenden Dokumente“, so Freundeskreis-Vorsitzende Stadträtin Helen Heberer, jetzt vor.

Das Vorgehen gegen Posträuber, das Ende der Leibeigenschaft, Holzeinschlag, Ehegerichtsordnung, Strafen für Deserteure oder Warnung vor gefälschten Münzen – „ein Spiegel der Nöte des einfachen Volkes“ nennt Enzenauer die Papiere. Die Provenienz lasse sich nicht aufklären – sprich, welchen Weg die Dokumente durch die Jahrhunderte genommen und wem sie jeweils gehört haben. Die Echtheit stehe aber fest, und daher sei das Marchivum den Förderern dankbar für den Erwerb.

„Reaktionen auf Übelstände“

Laut Enzenauer haben sie „hohen historischen Wert“, da das Marchivum und auch die Reiss-Engelhorn-Museen nur über ganz wenige Schriftstücke aus diesem Zeitraum verfügten, teilweise sogar nur Kopien. Nun würden die Bestände damit gut ergänzt und weitere Forschungen ermöglicht.

Die Papiere stammen aus den Beständen des damaligen Oberamtes Alzey, sind zwischen 1720 und 1797 verfasst – der Schwerpunkt in der Regierungszeit von Kurfürst Carl Theodor, der 1742 bis 1777 in Mannheim regierte. „Bedeutende Vertreter der kurpfälzischen Beamtenschaft“ haben die Dokumente unterzeichnet, darunter etwa die Grafen von Wiser oder die Grafen Oberndorff. Konkret handelt es sich um 96 Dokumente, davon 58 Druckschriften und 38 Handschriften – meist seinerzeit in den Kanzleien gefertigte Abschriften von Verordnungen. „Sie geben Aufschluss über das damalige Verwaltungshandeln“, erklärt Enzenauer. Oftmals seien es, wie in den Texten zu lesen ist, „Reaktionen auf Übelstände“. „Wir leben in der Zeit des aufgeklärten Absolutismus“, da seien die Anordnungen auch „Belege für die Fürsorge des Herrschers“ für seine Untertanen.

Das zeige sich etwa, wenn der Kurfürst den Erhalt von Wegen, Stegen und Brücken regele oder sich um die Bodennutzung Gedanken mache. So erhalten die Landwirte den hochherrschaftlichen Tipp, die beim Seifensieden entstehende Asche als Düngemittel zu verwenden.

Aber auch Kommunalpolitik aus früheren Jahrhunderten wird nun leichter nachvollziehbar. Susanne Schlösser vom Marchivum dankte den fleißigen Ehrenamtlichen, die noch die deutsche Kurrentschrift beherrschen und in vielen Arbeitsstunden Transkriptionen von Ratsprotokollen aus dem 18. und inzwischen auch aus dem 19. Jahrhundert erstellt haben. Mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) können sie digitalisiert werden und sind jetzt auch online abrufbar. „Der Bestand wird langsam wachsen. Wir haben sie bisher nur intern benutzt, aber es ist uns ein Anliegen, dass sie aus dem Schatten ins Licht der Öffentlichkeit treten“, so Schlösser, denn sie machten das alltägliche Leben begreifbar.

