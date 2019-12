Ein großes Fest als Dankeschön

„Danke für das große Engagement!“ So fasste Dirk Grunert in seinem Grußwort das Ehrenamtsfest des Stadtjugendrings im Jugendkulturzentrum Forum kurz und prägnant zusammen. Der Bürgermeister für Bildung, Jugend und Gesundheit erinnerte an den 5. Dezember, den Tag des Ehrenamtes, und dass das „Ehrenamtsfest des Stadtjugendrings große Tradition ist“.

Er bezeichnete das Fest als ein

...