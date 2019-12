Ein Haus mit vielen Geschichten

Krieg, Liebe, Zigarettenschachteln, bürgerliches Engagement. Der alte Bau an der Renzstraße/Ecke Hebelstraße weckt Erinnerungen bei den Mannheimern. Gegenüber des Unteren Luisenparks mit Blick auf das Nationaltheater steht das Gebäude – direkt an der stark frequentierten B 38 (Renzstraße). Wunderschöne runde Balkone, hohe Decken, naturnaher Ausblick. Ein Hingucker in der Mannheimer Oststadt, den die Leser ausnahmslos erkannt haben.

Helga Klammt-Heitmann aber verbindet viel mit dem Haus. Eine Liebesgeschichte. „Dort habe ich meinen späteren Mann kennengelernt“, schreibt sie dem „MM“. Im Erdgeschoss befand sich in den 70er Jahren eine Zahnarztpraxis. Klammt-Heitmann arbeitete dort als Zahnarzthelferin. Sie verliebte sich. Heiratete. Bekam Kinder. Später wohnte sie sogar mit ihrer Familie im Dachgeschoss des Hauses. An die Praxis erinnert sich auch Thomas Frischmann. Ob es an der Qualität der Behandlungen lag oder an kindlicher Angst – für Frischmann muss es etwas Schreckliches gewesen sein, dorthin zu gehen. „Keine angenehme Erinnerung“, schreibt er dazu.

Nervosität ist das, was Wolfgang Bentzinger sofort in den Kopf kommt, wenn er das Haus sieht. Im April 1955 stand er „mit klopfendem Herzen“ unter dem Balkon. Mit Blumen in der Hand wartete er auf seine Tanzpartnerin. Denn es war üblich, so schreibt er, dass man seine Partnerin abholt und sich den Eltern vorstellt. „Würden sie mich wohl als Partner ihrer Tochter akzeptieren?“, dachte sich der damals junge Mann. „Sie waren einverstanden“, schreibt er. „Ende gut, alles gut.“

Heute ist im Erdgeschoss des Gebäudes der Mannheimer Ortsring des Deutschen Frauenrings ansässig. Herzzerreißend ist die Geschichte von Marianne Kühner. Sie denkt jedes Mal, wenn sie das Haus sieht, an eine bestimmte Frau: Luitgard Schmitt. Sie war lange Zeit Vorsitzende des Vereins und engagierte sich in vielen Organisationen, die Menschen in Notsituationen unterstützten. 2011 starb sie. An diese „großartige Frau“ erinnert sich Kühner, weil sie selbst Hilfe von Schmitt bekam. „1984 kam ich nach 14 Jahren Auslandsaufenthalt in Italien mit drei kleinen schulpflichtigen Kindern nach Mannheim, meine Geburtsstadt, zurück.“ Arbeit zu finden war schwer. „1987 wählte Luitgard mich aus, an ihrem Wiedereinsteigerprogramm ,Der neue Start’ teilzunehmen.“ Sie half Kühner bei der Suche nach einem Praktikumsplatz. Mit neuem Selbstbewusstsein und mehreren Weiterbildungen gelang der Mutter dreier Kinder „der Sprung in die Berufstätigkeit, und sie dauerte bis zum Rentenalter an“.

Spielkarten aus Kippenschachteln

Paul Brauns Anekdote muss allein wegen der glossenartigen Mundart zitiert werden: „Nach dem Umzug vun de Neckarstadt in die Schwetzingerstadt bin ich noch äh halb Johr zu Fuß uff de Luisepark Seid in die Schul gedappt. Des war awwer vor fascht 70 Johr, do war ich mer jetzt nimmer soo gonz sicher. Isch hab nämlich zu der Zeit mehr uff de Bode geguckt wesche denne Zigarette Schachtle. Aus dem Pappedeckel mit der Werbung hawwe mer Buwe nämlich Karte zum Spiele gemacht. Un je seldener die Marke wahr, je mehr Asse hoschde kappt. Im Park hoschte halt öfters seldene gfunne.“

Der Zweite Weltkrieg hat dem Altbau aber auch zugesetzt. Heinz-Jörg Weis, geboren 1936, verbrachte seine frühe Kindheit in diesem Haus. „Bis zur Zerstörung 1943“, schreibt er. „Viele Bombennächte verbrachten meine Eltern, meine Schwester und ich in dem Bunker unter dem heutigen Nationaltheater.“

