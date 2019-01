Ein heißer Sommer zu viel

Mannheim.Ende April ist Schluss. Dann hängt Ursula Kaiser ihre Schürze an den Nagel. Fast 50 Jahre lang ist sie inzwischen Geschäftsführerin des Wirtshauses Hemmlein in den Quadraten. Mit dann 83 Jahren gibt Ursula Kaiser ihren bisherigen Lebensinhalt auf. Umso schwerer fällt ihr und ihrer Familie der Abschied. Sechs Tage die Woche ist sie von 11 Uhr morgens bis 22 oder 23 Uhr abends für ihre Gäste da und serviert mit ihren Mitarbeitern deftige Hausmannskost vom Rumpsteak über Käsespätzle bis hin zum Hirschgulasch. Davor kauft sie die Zutaten ein und erledigt alles, was sonst noch so anfällt. Eine Pause gönnt sie sich nur am Sonntag. „Urlaub hatte sie seit mehr als 40 Jahren keinen mehr“, verrät Sohn Arno im Gespräch mit dem „MM“, bei dem die Mutter nicht anwesend sein kann.

Nur 15 statt bis zu 100 Gäste

Ausschlaggebend für das Ende seien verschiedene Gründe: Kaiser nennt dabei nicht nur das Alter und die Gesundheit der 82-jährigen Gastwirtin, sondern auch die schlechte Lage und die zunehmend schwierige finanzielle Situation. „Seit Jahren schon wird alles teurer, und das Geschäft wirft nichts mehr ab“, sagt er. „Der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, war aber der lange Sommer im vergangenen Jahr“, erklärt Schwester Ira Daub. „Da läuft das Geschäft schlecht, weil die Leute lieber in den Außenbereichen oder im Biergarten als drinnen sind“, sagt Arno Kaiser. Statt bis zu 100 Gästen kämen bisweilen nur rund zehn oder 15 Gäste pro Tag. Im Winter sei es zwar deutlich besser, „aber das reicht nicht, um die Verluste auszugleichen.“ Hinzu kämen der Plankenumbau und, dass Leute weniger essen gingen. „Die ganzen Sorgen und den Stress“, säufzt Ira Daub, „das packt unsere Mutter einfach nicht mehr“. Deshalb sei nun Schluss – „auch wenn es uns weh tut, die Tradition aufzugeben“, sagt sie wehmütig.

Mit der „Speisegaststätte“ wird ein großes Stück Mannheimer Tradition verschwinden, schließlich ist es eines der ältesten Wirtshäuser der Quadratestadt: „Wie alt das Hemmlein genau ist, können wir gar nicht sagen. Der älteste gesicherte Nachweis datiert von 1936“, sagt Arno Kaiser. Alte Bilder und Postkarten lassen gar auf eine mehr als hundertjährige Geschichte schließen. In dieser Zeit ist es zu einer Institution in Mannheim geworden. „Der besondere Reiz ist, dass hier alle an einem Tisch versammelt sind – vom Studenten bis zum Geschäftsmann. Arme und Reiche, Junge und auch die älteren Semester trifft man hier“, sagt Arno Kaiser.

Uriges Inventar

Am Inventar hat sich in dieser Zeit nur wenig geändert: Die Herde und Öfen in der Küche werden noch mit Holzkohle befeuert. Und in der Gaststube stehen seit Jahrzehnten dieselben alten Holzstühle und Tische, die sich fast genauso auf alten Fotos aus dem frühen 20. Jahrhundert erkennen lassen. „Viele Besucher schätzen das urige Ambiente und die günstigen Preise“, sagt Ira Daub. „Damit hat unsere Mutter den Spagat auch zu den Jungen geschafft, die vor dem Feierngehen hier die Grundlagen für eine lange Nacht schaffen“, schmunzelt sie.

Bis Ende April wird es diese Gelegenheit noch geben. Bis dahin stehen noch große Fastnachtsfeiern und die Feier zum 83. Geburtstag der Geschäftsführerin an. Dann ist Schluss, und Ursula Kaiser verabschiedet sich in ihren wohlverdienten Ruhestand. „Das ist sehr schade, wieder verschwindet ein Traditionslokal“, bedauert Wolfgang Ockert, Vorsitzender des Bürger- und Gewerbevereins Östliche Innenstadt diesen Schritt.

„Die Arbeit wird ihr ganz bestimmt fehlen“, vermuten ihre beiden Kinder, zumal eine ihrer Weisheiten ,Glück hilft nur manchmal, Arbeit hilft immer’, lautet. Langweilig soll es ihr aber auch im Ruhestand nicht werden. „Ihre Enkel und Urenkel werden sie ganz bestimmt genug beschäftigen“, prophezeit Ira Daub.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.01.2019