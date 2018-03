Ein Hoch auf den Gemeinschaftssinn

Anzeige

Damit bekräftige Klaus van Ackern die Worte von Kai von Schilling. Der in Prag lebende Sohn des Ordensstifters ist traditionell Gastgeber der „Bloomaulvesper“ in der Gaststätte „Lohboden“ beim TV 1880 Käfertal, wo Suada Nokic und ihr Team die Bloomäuler und ihre Angehörigen gut bewirten. Er und seine Schwester Angela von Schilling setzen auf diese Weise gerne das Lebenswerk ihres Vaters, des früheren „MM“-Herausgebers Rainer von Schilling, fort, der den Bloomaulorden 1970 gestiftet hatte. Die große Verlegerpersönlichkeit war Ende 2007 gestorben. Kai von Schilling hatte daraufhin die Ausrichtung der „Bloomaulvesper“ übernommen, während Markus Haass ins Verleihungskomitee nachrückte. „Es war eine tolle Wahl“, so Kai von Schilling rückblickend: „Die zehn Jahre haben gezeigt, wie selbstständig dieser Orden ist, dass er unabhängig von Einzelpersonen angekommen ist in diese Stadt und als der Bürgerorden gilt“, freute er sich.

Zugleich gratulierte Kai von Schilling dem Auswahlkomitee zu seiner „tollen Wahl“. Schließlich haben er und Helen Heberer bereits im Vorstand des Förderkreises der Popakademie, der „friends of pop“, mit Rolf Götz sehr gut zusammengearbeitet.

Dichterische Beschreibung

„Götzens Gemeinschaftssinn garantiert großartige Geschehnisse“, bildete Leo Pfanz-Sponagel – ganz in der Tradition des 2002 verstorbenen Bloomauls Pater Konstantin – einen Satz mit dem ersten Buchstaben des Nachnamens des neuen Bloomauls. Götz sei „ein guter Kamerad, der vielen schon geholfen hat“, reimte er: „Selbst kritische Betrachtung zwingt zur allerhöchsten Achtung.“ Joachim Schäfer hieß Götz dann noch mit dem „Wasserturmboogie“ musikalisch willkommen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.02.2018