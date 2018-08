„Der Sommer war sehr groß“ – das fällt einem zu diesem Bild ein, das uns Gerda Kirschner von einem der wunderbaren Sommerabende der vergangenen Monate am Strandbad geschickt hat. Haben auch Sie ein Foto, das in unsere Serie „Ein Hoch auf Hier“ passt? Dann schicken Sie es an: „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim oder mailen Sie es an lokal@mamo.de (Stichwort: „Ein Hoch auf Hier“). Bitte schreiben Sie dazu, wo und wann Sie das Bild aufgenommen haben und was es genau zeigt. Und vielleicht haben Sie ja sogar noch eine kleine Entstehungsgeschichte dazu parat. Bild: Kirschner

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018