„Ein Hoch auf Hier“: Bahnhof-Romantik

Kann ein Sonnenaufgang über einer Großstadt romantisch sein? „Es ist wunderbar schön, wenn sich Natur und Mensch ergänzen“, schreibt Rubin Deitner. Das Foto von der strahlenden Sonne über dem Mannheimer Hauptbahnhof hat er am vergangenen Freitag gemacht und der Redaktion für die Serie „Ein Hoch auf Hier“ geschickt. In der Quadratestadt steigt der Germersheimer bei seiner Fahrt mit der Bahn zur Arbeit um. Bilder für die Serie können per E-Mail an lokal@mamo.de geschickt werden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.11.2020