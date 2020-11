„Ein Hoch auf Hier“: Bis bald, Luisenpark!

Wenn nicht der Wasserturm, dann der Luisenpark. Keine anderen Motive sind bei „MM“-Lesern derart für Fotos beliebt wie die beiden Mannheimer Wahrzeichen. Jetzt, wenn der Herbst auch im Luisenpark Einzug gehalten hat, landen wieder vermehrt Bilder für die Serie „Ein Hoch auf Hier“ im E-Mail-Postfach der Redaktion – auch weil viele Mannheimer das vergangene Wochenende nutzten, um noch einmal durch die Anlage zu schlendern und das milde Oktober-Wetter zu genießen. Denn seit Montag geht das nicht mehr: Wegen der verschärften Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie mussten sowohl der Luisen- als auch der Herzogenriedpark schließen (wir berichteten). „Ein letzter Spaziergang“ könnte der Titel über diesem Foto sein, das Angelika Cooper geschossen hat. Bilder für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt und der gesamten Region abgebildet werden soll, kann übrigens jeder einreichen: Eine E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ per E-Mail an lokal@mamo.de und dazu ein paar Informationen, wann und wo die Aufnahme entstanden ist, genügen schon. Die Bilder erscheinen in loser Folge im Lokalteil des „Mannheimer Morgen“. lok

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.11.2020