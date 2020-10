„Ein Hoch auf Hier“: Blätter, wohin man schaut

Oben Blätter, unten Blätter, und alles in Gelb und Braun: Der Herbst ist ganz offensichtlich auch auf der Vogelstang angekommen – das beweist diese Aufnahme. Gemacht hat sie „MM“-Leserin Angelika Cooper. Passenderweise hat die Mannheimerin ihrem Foto, das sie für die Serie „Ein Hoch auf Hier“ an die Redaktion geschickt hat, den Titel „Herbstimpressionen“ gegeben. Entstanden ist es am vergangenen Samstag. Bilder für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt und der gesamten Region abgebildet werden soll, kann übrigens jeder einreichen: Eine E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de und dazu ein paar Informationen, wann und wo die Aufnahme entstanden ist, genügen. Die Bilder erscheinen in loser Folge im Lokalteil des „Mannheimer Morgen“. lok (Bild: Angelika Cooper)

