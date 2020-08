„Ein Hoch auf Hier“: Blaue Stunde am Friedrichsplatz

Willkommen zur blauen Stunde! Fotografen lieben diese Zeit am Abend, wenn der Tag sich langsam verabschiedet und die nächtliche Dunkelheit sich anschleicht. Unser Leser Gerhard Lange war Ende Juli am Friedrichsplatz unterwegs, um die besondere Stimmung dieser Minuten mit seiner Kamera festzuhalten. Im Hintergrund der schmucken Anlage sind die Arkaden zu erkennen. Haben auch Sie ein Foto, das die Schönheit der Stadt oder aber der Region zeigt? Dann schicken Sie es an den „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim oder mailen Sie es unter dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an die Adresse lokal@mamo.de. Bitte schreiben Sie unbedingt dazu, wann und wo das Bild aufgenommen wurde und was auf der Aufnahme genau zu sehen ist. (Bild: Lange)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.08.2020