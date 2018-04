„Ein Hoch auf hier“: Blaue Stunde am Schloss

Anzeige

Einen Blick auf das beleuchtete Schloss und den Ehrenhof hat unser Leser Hans-Peter Lammer aus Viernheim fotografisch festgehalten. Er war Anfang April zur blauen Stunde, also zur Abenddämmerung – so schreibt er uns – direkt vor dem Schloss. Und warum diese Zeit direkt nach Untergang der Sonne poetisch die blaue Stunde genannt wird, das zeigt uns seine Aufnahme eindrucksvoll. Haben auch Sie ein Foto, das die Schönheit und die Reize unserer Stadt oder unserer Region zeigt und in unsere Serie „Ein Hoch auf Hier“ passt? Dann schicken Sie es an: „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim oder mailen Sie es an lokal@mamo.de (Stichwort: „Ein Hoch auf Hier“). Bitte schreiben Sie auch dazu, wo und wann Sie das Bild aufgenommen haben und was es genau zeigt. Bild: Lammer