„Ein Hoch auf Hier“: Collini-Center auf Glas

Hochhaus auf Glas: In der Glasfront des Nationaltheater-Werkhauses spiegelt sich das Collini-Center mit seinen vielen Balkonen. Daniel Sigmund hat das beeindruckende Schwarz-Weiß-Foto am Montag vom Hotel Mack aus aufgenommen. „Ich hoffe, es gefällt und ist einen Abdruck wert“, schreibt der Almenhöfer. Ist es, und wir sagen danke! Wer ebenfalls Schnappschüsse für unsere Serie „Ein Hoch auf Hier“ hat, in der die Schönheit der Stadt festgehalten werden soll, kann die Bilder einreichen: einfach der Redaktion eine E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de schicken – und dazu Infos, wann und wo das Foto aufgenommen wurde. imo

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020