„Ein Hoch auf Hier“: Der Himmel erwacht

Guten Morgen Sonnenschein – diese Aufnahme hat „MM“-Leserin Annette Eder in der Gartenstadt gemacht. Der glühende Himmel hat viele Mannheimer am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr auf dem Weg zur Arbeit oder in die Schule überrascht. „Das war ein unfassbarer Anblick und ein wunderbarer Start in die Woche“, sagt Eder – darum hat sie zum Handy gegriffen und fotografiert. Haben auch Sie ein Foto, das die Schönheit unserer Stadt oder unserer Region zeigt und in die Serie „Ein Hoch auf Hier“ passt? Dann schicken Sie es an: „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim oder mailen Sie an lokal@mamo.de (Stichwort „Ein Hoch auf Hier“). bro (Bild: Eder)

Info: Mehr Bilder unter morgenweb.de/region

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018