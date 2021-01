„Ein Hoch auf Hier“: Der Himmel über Mannheim

Ein eindrucksvolles Wolkenband schiebt sich über den ansonsten fast klaren Abendhimmel, am Horizont grüßen die Türme und Blöcke des Großkraftwerkes. Das Bild entstand am ersten Weihnachtsfeiertag von einer Brücke in Seckenheim aus. „Es war einer der wenigen klaren Abende, so dass ich ihn mit meinem Hund zu einem Spaziergang nutzte“, schrieb Alexander Seitz in der Mail an den „Mannheimer Morgen“. Bilder für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt und der gesamten Region abgebildet werden soll, kann jeder einreichen: Eine E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ per E-Mail an lokal@mamo.de und dazu ein paar Informationen, wann und wo die Aufnahme entstanden ist, genügen schon. Die Bilder erscheinen in loser Folge im Lokalteil des „Mannheimer Morgen“. stp

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.01.2021