„Ein Hoch auf Hier“: Der Sonne entgegen

Das Motiv ist ein Klassiker unserer Serie „Ein Hoch auf Hier“. Ursula Bauder hat es an einem nebligen Herbst-Morgen besonders gut eingefangen, als sie mit ihrem Fahrrad auf der Friedrich-Ebert-Brücke unterwegs und die Sonne gerade dabei war, den Nebel zu durchbrechen. Der Blick geht stadtauswärts über den Neckar und seine Wiesen bis zu den Hügeln des Odenwalds, die am Horizont zu erahnen sind. Haben auch Sie eine besondere Aufnahme, dann schicken Sie sie gerne an: „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim, oder mailen Sie sie an lokal@mamo.de (Stichwort: „Ein Hoch auf Hier“). Bitte schreiben Sie unbedingt dazu, wo Sie das Bild aufgenommen haben und was es zeigt. Die Fotos veröffentlichen wir regelmäßig auf unseren Mannheim-Seiten. stp

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.01.2021