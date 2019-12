„Ein Hoch auf Hier“: Der zweite Blick

„Mannheim hat viele schöne Seiten und Ansichten, auch wenn sie sich nicht gleich immer auf den ersten Blick erschließen“, schreibt Alexandra Schulte im Begleittext zu ihrem Foto. Und: „Auch beim Neckarauer Übergang kann man ein zweites Mal hinsehen, statt nur vorüberzugehen. . .“ Alexandra Schulte ist nicht vorübergegangen. Sie hat sich Zeit genommen, um Fotos von der Brücke zwischen Schwetzingerstadt und Almenhof zu machen. Eines davon zeigen wir in unserer Reihe „Ein Hoch auf Hier“. Haben auch Sie ein Foto, das die Schönheit der Stadt oder der Region zeigt? Dann schicken Sie es an den „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim, oder mailen Sie es unter dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an die Adresse lokal@mamo.de. Bitte schreiben Sie dazu, was auf dem Bild zu sehen ist. Bild: Schulte

