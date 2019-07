„Ein Hoch auf Hier“: Donnerwetter!

Eine gespenstische Drohkulisse baut sich über der SAP Arena und dem Bösfeld auf – fotografiert hat sie Michael Melchert am Nachmittag des 20. Juni. Der Tag „war hier in Mannheim im wahrsten Sinne ein Donner-stag, gleich zwei Gewitter zogen vorüber. Dieses Doppelexemplar war absolut fotogen, legte sich doch ein Eisschirm einer dritten Gewitterwolke südlich von Karlsruhe darüber, der ein dramatisches fahles Licht erzeugte“, schreibt er. Und: „An der Bergstraße und im Odenwald regnete es dann heftig. Dynamik pur bei Sonnenhöchststand und feuchter Luft!“ Haben auch Sie ein spannendes Foto für unsere Serie „Ein Hoch auf Hier“? Dann mailen Sie es an lokal@mamo.de (Stichwort: „Ein Hoch auf Hier“). Bitte schreiben Sie dazu, wann und wo Sie Ihr Bild aufgenommen haben und was es genau zeigt. (Bild: Melchert)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.08.2019