„Ein Hoch auf hier“: Ein neuer Tag . . .

Sonnenaufgang in Mannheim – in der kalten Winterluft zeichnet sich die Silhouette der Stadt ab, und dazu gehören an dieser Stelle besonders die Schornsteine des Großkraftwerks, aus denen große Rauchfahnen emporsteigen. Klein sind hinten zudem die Hafen-Kräne zu sehen. „MM“-Leser Werner Kaiser hat dieses Bild von seinem Balkon in der Steubenstraße aus fotografiert. Haben auch Sie ein Foto, das die Schönheit und den Charakter unserer Stadt oder unserer Region zeigt und in die Serie „Ein Hoch auf Hier“ passt? Dann schicken Sie es an: „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim oder mailen Sie an lokal@mamo.de (Stichwort „Ein Hoch auf Hier“). bro

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.02.2019