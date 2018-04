„Ein Hoch auf Hier“: Erzengel Michael glänzt in der Sonne

Anzeige

Majestätisch wacht die Christuskirche über der Mannheimer Oststadt. Das zwischen 1907 und 1911 errichtete, 65 Meter hohe Gebäude spiegelt sich auf unserem Bild in der Glasfassade des Rosengartens. In luftiger Höhe glänzt auf der Kuppel Erzengel Michael in der Sonne. Werner Ehret hat uns diese Aufnahme aus der Tullastraße geschickt. Das markante Gebäude links (und rechts) ist die Tulla-Realschule. Haben auch Sie ein Foto, das die Schönheit und die Reize unserer Stadt oder unserer Region zeigt und in unsere Serie „Ein Hoch auf Hier“ passt? Dann schicken Sie es an: „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim oder mailen Sie es an lokal@mamo.de (Stichwort jeweils: „Ein Hoch auf Hier“). Bitte schreiben Sie dazu, wo und wann Sie das Bild aufgenommen haben und was es genau zeigt. Bild: Ehret