„Ein Hoch auf Hier“: Es sprudelt so schön

So leicht, so sprudelig kann der Sommer in Mannheim sein: Unser Leser Roland Bohrmann hat diese Aufnahme in diesen Tagen an der Friedrichsplatzanlage gemacht und die Fontänen in den Vordergrund gerückt. „Ein schönes Bild unserer Stadt“, schreibt der Hobbyfotograf aus Feudenheim – und recht hat er. Haben auch Sie ein Foto, das die Schönheit und Reize der Stadt oder unserer Region abbildet und in unsere Serie „Ein Hoch auf Hier“ passt? Dann schicken Sie es an: „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim, oder mailen Sie es an lokal@mamo. de (Stichwort: „Ein Hoch auf Hier“). Bitte schreiben Sie dazu, wo und wann Sie das Bild aufgenommen haben und was es genau zeigt. Und vielleicht haben Sie ja sogar noch eine kleine Entstehungsgeschichte dazu parat. Bild: Bohrmann

