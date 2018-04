„Ein Hoch auf Hier“: Farbenspiel über dem Großkraftwerk

Anzeige

Den stimmungsvollen Sonnenuntergang mit den dramatischen Wolkenformationen hat unser Leser Michael Schäfer von der Brücke der Duisburger Straße im Gebiet des Rheinauhafens aufgenommen – ein Farbenspiel über dem Großkraftwerk (GKM). Das GKM ist ein Steinkohlekraftwerk und erzeugt Strom für rund 2,5 Millionen Menschen. Im Jahr 1923 gingen hier am Rhein die ersten Kessel in Betrieb. Haben auch Sie ein Foto, das die Schönheit und die Reize unserer Stadt oder unserer Region zeigt und in unsere Serie „Ein Hoch auf Hier“ passt? Dann schicken Sie es an: „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim oder mailen Sie es an lokal@mamo.de (Stichwort: „Ein Hoch auf Hier“). Bitte schreiben Sie auch dazu, wo und wann Sie das Bild aufgenommen haben und was es genau zeigt. Bild: Schäfer