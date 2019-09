„Ein Hoch auf Hier“: Fast wie in der Lüneburger Heide

Bei diesem Anblick fühlt sich Heike Konrad an die Lüneburger Heide erinnert – aber entstanden ist das Foto nicht im flachen Norden, sondern in der Kurpfalz. Die „MM“-Leserin aus Neuhermsheim hat die Aufnahme bei einem Spaziergang im Dossenwald zwischen Rheinau und Friedrichsfeld gemacht. Erkennen lässt sich das auch am Neckarauer Großkraftwerk (GKM), dessen Schornstein sich in der Ferne erahnen lässt. „Diese Vielfalt der Natur so stadtnah begeistert mich immer wieder“, kommentiert Heike Konrad ihr Bild, das sie der Redaktion für die Serie „Ein Hoch auf Hier“ zugeschickt hat. Fotos für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt und der Region festgehalten werden soll, kann jeder einreichen: Einfach per E-Mail unter dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de schicken – und dazu so viele Informationen zu dem Bild wie möglich. lok (Bild: Konrad)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.10.2019