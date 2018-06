„Ein Hoch auf Hier“: Frachten und Frühsport

Anzeige

Eine Stadt an zwei Flüssen – das gibt immer wieder schöne Fotomotive. Heidi Hügler war bei ihrem Sonntagmorgen-Spaziergang am Neckarkanal bei der Feudenheimer Schleuse unterwegs, als sie für diese Aufnahme ihre Handykamera betätigte. Ein Frachtschiff – die unter niederländischer Flagge fahrende „Marte-Meo“ – und ein Frühsportler rahmen die wilden blauen Blumen am Ufer ein. Haben auch Sie ein Foto, das die Schönheit und die Reize unserer Stadt oder unserer Region zeigt und in unsere Serie „Ein Hoch auf Hier“ passt? Dann schicken Sie es bitte an: „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim oder mailen Sie es an lokal@mamo.de (Stichwort: „Ein Hoch auf Hier“). Bitte schreiben Sie auch dazu, wo und wann Sie das Bild aufgenommen haben und was es genau zeigt. Bild: Hügler