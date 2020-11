„Ein Hoch auf Hier“: Frühnebel am Neckar

Welch eine Balkon-Aussicht trotz des Nebels! Oder vielleicht gerade deswegen? Malu Wünnenberg wohnt in einem der Hochhäuser an der Neckarpromenade im 17. Stock. Ihre Aufnahme für die Serie „Ein Hoch auf Hier“ ist am Freitagmorgen um kurz vor 8 Uhr entstanden. Wenn die „MM“-Leserin auf ihren Balkon in der Neckarstadt tritt, hat sie diesen Blick über die Mannheimer Innenstadt. Bilder für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt und der gesamten Region abgebildet werden soll, kann übrigens jeder einreichen: Eine E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ per E-Mail an lokal@mamo.de und dazu ein paar Informationen, wann und wo die Aufnahme entstanden ist, genügen schon. Die Bilder erscheinen in loser Folge im Lokalteil des „Mannheimer Morgen“. lok

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.11.2020