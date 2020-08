„Ein Hoch auf Hier“: Geheime Oase

Auch das ist Mannheim: Im Hinterhof eines Gebäudes, das bereits im Jahr 1898 errichtet wurde, findet sich diese geheime Oase zur Entspannung. Geschossen hat das Foto Helmut Wirth aus Dossenheim – es ist das Elternhaus seines Vaters, schreibt der „MM“-Leser zu seiner Aufnahme. Verantwortlich für die Natur in einem Hinterhof der – wie passend – Gärtnerstraße in der Neckarstadt-West, ist eine Künstlerin aus dem Jungbusch, so Wirth. Bilder für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt und der gesamten Region abgebildet werden soll, kann jeder einreichen: Eine E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de und dazu ein paar Informationen, wann und wo die Aufnahme entstanden ist, genügen. Helmut Wirth lobt die Serie: Die Fotos „schaue ich immer mit Freude an“. lok

