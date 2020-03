„Ein Hoch auf Hier“: Gespiegelte Vogelstang-Kulisse

„Das Bild habe ich an einem kalten Wintertag aufgenommen. Hier sieht man die schöne Seite der Vogelstang sehr gut“, schreibt uns Wolfgang Schmidt aus Ladenburg. Der Blick über den Vogelstangsee – ein beliebter Naherholungsbereich im Osten Mannheims – gibt die Hochhaus-Kulisse des ab 1960 als Großwohnsiedlung angelegten Stadtteils wieder. Nach der Fertigstellung lebten um 1970 rund 18 000 Einwohner in den Hochhäusern, Großwohnanlagen und Bungalows des Bezirks zwischen Käfertal und Wallstadt. Heute wohnen auf der Vogelstang mehr als 14 000 Menschen. Fotos für die Serie „Ein Hoch auf Hier“ einreichen kann jeder: Einfach eine E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de schicken und dazu ein paar schriftliche Informationen zu dem Foto mitteilen. lang

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.03.2020