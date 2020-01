„Ein Hoch auf Hier“: Glanzlichter am Neckar

Marius Moritz weiß, wem er seine besondere Aufnahme zu verdanken hat: „Nur die Tatsache, dass das Wasser so hoch steht, macht es möglich, dass sich die Lichter so schön auf der Wasseroberfläche spiegeln“, schreibt Moritz in seiner Mail. Das Foto machte er, als der Neckar sehr viel höher stand als normal. Die Lichter auf der anderen Flussseite stammen natürlich vom Klinikum, das auf dem Bild die Anmutung eines Schlosses hat.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.01.2020