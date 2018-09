„Ein Hoch auf Hier“: Goldener Herbst auf der Insel

Die Gemeinde mit der Insel spielt heute die Hauptrolle in unserer Fotoserie „Ein Hoch auf Hier“. Der Neckarkanal (im Bild) und der alte Neckar schließen einen Teil von Ilvesheim so ein, dass er tatsächlich Insellage hat. Auf dem Bild, das uns Jürgen Philipp geschickt hat, geht der Blick von der Kanalbrücke in Richtung Bergstraße. Rechts, hinter der Insel, sind oberhalb von Schriesheim das Wohngebiet Branich und der Steinbruch zu sehen. Haben auch Sie ein Foto, das die Schönheit Mannheims oder unserer Region zeigt, dann schicken Sie es gerne an: „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim oder mailen Sie es an lokal@mamo.de (Stichwort: „Ein Hoch auf Hier“). Bitte schreiben Sie unbedingt dazu, wo Sie das Bild aufgenommen haben und was genau darauf zu sehen ist. Bild: Philipp

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.09.2018