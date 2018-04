„Ein Hoch auf Hier“: Goldener Tag

Anzeige

Es war 7.19 Uhr in der Früh, als Günter Schenkel im vergangenen Dezember zur Kamera griff und auf den Auslöser drückte – ein im besten Wortsinn goldener Tag kündigte sich vor seinem Fenster an. Unser Leser hat das Foto im Mudauer Ring in Wallstadt aufgenommen, Blickrichtung Schriesheim. Wer genau hinschaut, erkennt schräg rechts unterhalb der aufgehenden Sonne eine dünne Nadel auf dem Bergrücken. Es ist der Fernmeldeturm auf dem 548 Meter hohen Weißen Stein. Haben auch Sie ein solch außergewöhnliches Foto, das die Einzigartigkeit unserer Stadt oder Region zeigt, dann schicken Sie es bitte an: „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim oder mailen Sie es an lokal@mamo.de (Das Stichwort lautet jeweils: „Ein Hoch auf Hier“). Und bitte schreiben Sie noch ein paar Sätze dazu, wo Sie das Bild aufgenommen haben und was es genau zeigt. Bild: Schenkel