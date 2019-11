„Ein Hoch auf Hier“: Herbst zeigt seine Schokoladenseite

Ja, es gibt ihn doch – den „goldenen November“. Und der „MM“-Leser und Hobbyfotograf Hans J. Reiter liefert mit seinem Bild den Beweis. Ganz bescheiden nennt er sein herbstliches Meisterwerk „Natur und Arbeit in unserer lebenswerten Metropolregion“. Anfang dieses Monats zeigte sich der Herbst am Stephanienufer, im Waldpark auf dem Lindenhof, von seiner schönsten Seite. Bei solchen Aussichten überlegt sich der eine oder andere wohl doch noch einmal, die Lauf-Schuhe aus dem Keller zu holen und loszujoggen. Fotos für die Serie „Ein Hoch auf Hier“, mit der die Schönheit der Stadt und der Region festgehalten werden soll, kann jeder einreichen: Einfach eine E-Mail mit der Aufnahme unter dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de schicken – und dazu einige Informationen zu dem Bild. soph (BILD: REITER)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.11.2019